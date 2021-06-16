В Иркутской области отменили гастрольные концерты

Также снижена заполняемость залов театров и кинотеатров



С 16 июня в Иркутской области ограничивается проведение гастрольных или выездных концертов. Остальные концерты могут проводиться в концертных залах при условии 50% наполняемости от установленного количества зрителей. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили в правительстве Иркутской области.



Все мероприятия будут перенесены на более поздний срок.



Накануне губернатор провёл совещание, в котором приняли участие руководители культурно-досуговых организаций.



- В конце прошлой недели мы решили не переносить концерты, но, к сожалению, эпидситуация говорит о том, что это необходимо сделать. Кроме того, нужно снизить заполняемость залов театров, кинотеатров и цирков до 50%, - сказал Игорь Кобзев.

