Также снижена заполняемость залов театров и кинотеатров
С 16 июня в Иркутской области ограничивается проведение гастрольных или выездных концертов. Остальные концерты могут проводиться в концертных залах при условии 50% наполняемости от установленного количества зрителей. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили в правительстве Иркутской области.
Все мероприятия будут перенесены на более поздний срок.
Накануне губернатор провёл совещание, в котором приняли участие руководители культурно-досуговых организаций.
- В конце прошлой недели мы решили не переносить концерты, но, к сожалению, эпидситуация говорит о том, что это необходимо сделать. Кроме того, нужно снизить заполняемость залов театров, кинотеатров и цирков до 50%, - сказал Игорь Кобзев.
В Иркутской области отменили гастрольные концерты
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