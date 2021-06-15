В Байкальске запустили цех по переработке дикоросов

В основном здесь трудятся бывшие работники расформированного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината



Обновлённый цех по переработке дикорастущей продукции запустили в городе Байкальск, сообщили в правительстве Иркутской области.



Предприятие, на базе которого открылся цех, специализируется на производстве травяных чаёв, растительных экстрактов, чайных напитков с добавлением растений байкальской тайги (трав, ягод, грибов) – всего свыше 100 наименований продукции. Имеет собственную зарегистрированную марку, работает в России и на международном рынке.



Господдержка помогла предприятию дооснастить производство сублимационной сушильной установкой, приобрести современный шнековый экстрактор и друк-фильтр для улучшения качества получаемых экстрактов, пресс для ягод, трёхмерный смеситель. Закуплено также оборудование для контроля качества готовой продукции: рефрактометрический детектор, спектрофотометр для сортировки и калибровки сырья в цех экстракции и стеллажи для цеха фасовки чая.



– Сфера заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений имеет огромный потенциал для Иркутской области. Кроме того, запуск нового производства, расширение имеющихся мощностей имеет особое значение для города Байкальска, учитывая, что сегодня здесь закрыто градообразующее предприятие. Реализация проекта – это, в том числе, и создание новых рабочих мест, что позволяет развивать экономику и обеспечивать людей гарантированным доходом, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.



В цехах трудятся 44 человека, в основном – бывшие работники расформированного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Расширение производства позволило трудоустроить шесть человек, а также это даст возможность ежегодно увеличивать объём закупленных и заготовленных лесных ресурсов на 10%.



