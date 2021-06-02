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В Улан-Удэ надувные батуты попали под запрет

В Улан-Удэ надувные батуты попали под запрет
Бизнес, 
Решение принято после недавнего происшествия в Барнауле

На улицах Улан-Удэ не будут работать надувные батуты. Решение принято после недавнего происшествия в Барнауле.

- Надувные батуты планируем убрать с улиц города. Трагический случай в Барнауле еще раз подтверждает небезопасность этих аттракционов для детей. В 2019 году в нашем городе был подобный инцидент. Тогда всех проверили, некоторых наказали. В тот год в городе работало 11 надувных батутов. В прошлом году они все были закрыты из-за ковидных ограничений. Сейчас, вероятно, также из-за эпидемиологической обстановки им не разрешат работать, но лишь до стабилизации ситуации с ковидом. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможность запрета использования уличных батутов на территории Улан-Удэ. Сегодня поручил создать межведомственную комиссию для обсуждения этого вопроса, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

30 мая в Барнауле опрокинулся надувной батут, стоявший рядом с торговым центром. Две девочки получили травмы и были госпитализированы. Одну из пострадавших подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, состояние обеих девочек тяжёлое. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предпринимательницу и владельца батута задержали.

Аналогичное ЧП в Улан-Удэ произошло в 2019 году, даже день совпал – тоже 30 мая. Тогда при порыве ветра установленные с нарушением крепления батута не выдержали нагрузки. Батут поднялся на несколько метров в воздух – испуганные родители пытались ухватить его, но им это было не под силу. Затем улетевший батут опрокинуло, шестеро игравших внутри детей упали на асфальт. Дети падали головами вниз и в итоге получили различные травмы. 

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