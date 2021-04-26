В Бурятии многодетная мама открыла в селе спортклуб

За первый месяц Валентина заработала почти 400 тысяч. Клиентки в восторге: фитнес-зала на селе ещё не было.







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Многодетная мама открыла первый спортзал в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Там живёт чуть больше 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил российский новостной паблик Mash.Пару лет назад Валентина родила третьего ребенка, решила пойти в зал, вернуть себе форму. Заниматься так понравилось, что девушка выучилась на тренера и захотела создать в небольшом селе первый спортклуб.- Вообще, когда я реализовывала это, не ожидала, что будет так много клиентов. Я думала, будет одна, две группы по 10-15 человек, моих единомышленников. Но сейчас где-то около пятидесяти, пятьдесят с лишним даже человек. То есть 4-5 групп полноценных. Направления, как вы видели, разные: это и силовые, и кардиотренировки, и мягкий фитнес. В будущем я планирую ещё ввести дополнительные направления, такие как йога, пилатес, - рассказала Валентина Щербакова, основатель спортклуба.- В город нам неудобно ездить, далеко, кто-то с работы приезжает, а здесь открылось – появилась такая возможность. У нас приходят девчонки, мы все вместе познакомились, всё у нас так слаженно, тренер у нас суперский, - поделилась одна из клиенток.