Не все жители Бурятии обрадовались внезапным затяжным выходным
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую пятницу президент страны Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая включительно. Предложение внесла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Свою инициативу она объяснила эпидемиологической ситуацией в России. Власти сочли, что лучше, если граждане будут сидеть эти дни на дачах, чем курсировать туда и обратно, развозя инфекцию.
Соответствующий указ опубликован. В документе говорится: «установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы».
Таким образом, россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты за счёт работодателя.
В документе сказано, что решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьёй 80 Конституции Российской Федерации».
Жители Бурятии, узнав о длительных выходных, разделились во мнениях: одни довольны, другие нет. Среди подписчиков паблика ves_ulan_ude_ развернулась дискуссия на эту тему: «Нет, не рады, вдвойне придётся работать», «Зачем такие нужны выходные», «Нет, спасибо, потом по пять пар и по субботам в учиться», «Только не это», «И так школьники отстают, не успевают по программе, знаний 0.00 и ещё 10 дней отдыхать».
Другие же обрадовались внезапному отпуску и уже запланировали дела: «Турция отменяется, поедем на дачу», «Урааааа, я рада, хочу небольшой отпуск», «Хочу в отпуск, махнём семьёй на дачу», «Классно, хоть отдохнуть от работы», «Ну хорошо, в деревню уедем».
Предыдущий раз россияне столько же отдыхали на новогодние выходные.
Жителям Бурятии сохранят зарплату в майские выходные
Бизнес, Фото:
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