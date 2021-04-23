В Бурятии погрузочную площадку захламили щепками

Бизнесмену выдано предписание



Инспектор Россельхознадзора в Кижингинском районе Бурятии при досмотре партии подкарантинной продукции для отбора проб и образцов для лабораторных исследований по заявлению ИП Самсонов выявил нарушение.



Погрузочная площадка была захламлена корой, щепой и прочими отходами переработки лесоматериалов. Отходы являются резерватом для распространения карантинных организмов.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело. Выдано предписание об устранении нарушений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

