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В Бурятии погрузочную площадку захламили щепками

В Бурятии погрузочную площадку захламили щепками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бизнесмену выдано предписание

Инспектор Россельхознадзора в Кижингинском районе Бурятии при досмотре партии подкарантинной продукции для отбора проб и образцов для лабораторных исследований по заявлению ИП Самсонов выявил нарушение.

Погрузочная площадка была захламлена корой, щепой и прочими отходами переработки лесоматериалов. Отходы являются резерватом для распространения карантинных организмов.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело. Выдано предписание об устранении нарушений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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