Директор аэропорта «Байкал» пристыдил таксистов

Цена билета из Улан-Удэ до Москвы оказалась равна рублю за километр
Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев пристыдил таксистов. Он опубликовал на своей странице в соцсети цены на рейс Улан-Удэ – Москва от авиаперевозчика «Smartavia».
- «Smartavia» рвёт шаблоны! Улан-Удэ – Москва! Полет рубль за километр. Таксисты, стыдитесь. Цена 4 430 рублей, - написал Дмитрий Гармаев.
Он уточнил, что стоимость билета зависит от дня. Такая цена была актуальна на сегодняшний день.
Ранее обсуждался вопрос высоких цен на билеты до Москвы от лоукостера «Победа». Пассажиры возмутились тем, что перелёт стоил 32 тысячи рублей
. Тогда Дмитрий Гармаев пояснил, что последние билеты, как правило, продают дорого. Но если покупать билеты заранее, то можно неплохо сэкономить.
Цена билета из Улан-Удэ до Москвы оказалась равна рублю за километр
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