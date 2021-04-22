В Бурятии у бизнеса растёт число высокотехнологичных ассистентов

Сбер рассказал о сервисах экосистемы, предназначенных для предпринимателя и связанных с базовыми бизнес-задачами: кадрами и связью. По мнению специалистов Сбера, коммуникации и команда профессионалов – по-прежнему основа любого рабочего процесса в любой сфере деятельности



В российский топ профессиональных сайтов, помогающих решить кадровый вопрос, входит сейчас приложение Работа.ру. Этот ресурс экосистемы цифровых сервисов Сбера охватывает рынок труда во всех российских регионах.



- Весной прошлого года Работа.ру, как сервис экосистемы Сбербанка, открылся для жителей и бизнеса в Бурятии. Самыми популярными отраслями на сервисе сейчас являются отрасль торговли непродовольственными товарами, сфера услуг (салоны красоты, фитнес-центры, ателье), туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса. Многие компании, как региональные, так и федеральные, уже размещают вакансии и используют Работа.ру для поиска кадров. В 2020 году новыми пользователями сервиса Работа.ру стали 151 организация, работающая на территории присутствия Байкальского банка Сбербанка: в Иркутской области, Забайкальском крае, Бурятии и Якутии, - рассказал Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Цифровое приложение может дать выбор в поиске специалиста: на Работа.ру аккумулированы резюме почти двух десятков миллионов соискателей со всех российских регионов. Они систематизированы по направлениям – от ритейла и производства до сферы обслуживания и офисной работы. Ежемесячная аудитория портала — порядка 4 млн человек. Если говорить конкретно о Бурятии, то на текущий момент база сервиса Работа.ру насчитывает более 21450 резюме жителей региона. Географический охват – по всей Бурятии.



К каждому клиенту: компании, организации, предприятию – сервис прикрепляет персонального рекрутера, и он лично отвечает за эффективность размещённой вакансии и помогает с выбором тарифа. Также на портал есть опция «колл-трекинг», которая может помочь организации не пропустить телефонные звонки соискателей. Начать работать с приложением можно прочитав инструкции на сайте www.rabota.ru или в бесплатном мобильном приложении.



Коммуникационные задачи предпринимателям может решить сотовая связь от СберМобайл. СберМобайл – ещё один новый ресурс для бизнеса и жителей Бурятии. Первое знакомство с ним в регионе состоялось в ноябре 2019 года, и за эти полтора года новый оператор мобильной связи вполне себе прижился – как сообщили в Байкальском банке, только в январе-феврале 2021 года на СберМобайл перешли 80 организаций Бурятии и Иркутской области.



- На что смотрит клиент при выборе сотового оператора? Конечно, на зону покрытия и тарифы. Именно этими факторами СберМобайл привлекает абонентов – и предприятия, и жителей республики, плюс к этому добавляется простота контроля за расходами на связь, - пояснил Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



По словам сотрудников Сбера, два «новичка» вполне уверенно прижились в регионе. Они уверяют, что компания уверенно движется к цели – покрыть все основные потребности как индивидуальных, так и корпоративных клиентов.

