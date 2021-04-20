В Улан-Удэ гендиректор стройкомпании пойдёт под суд

Бизнесмена уличили в махинациях с уплатой налогов



Генеральный директор производственно-строительной компании обвиняется в сокрытии денежных средств организации от налогов (ч.1 ст. 199.2 УК РФ). Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу.



По версии следствия, производственно-строительная компания имела недоимку по налогам и страховым взносам, превышающую 25 млн рублей. Генеральный директор предприятия, вопреки требованиям налогового органа, производил операции с контрагентами, минуя счета своей организации.



В результате в бюджет Российской Федерации не поступили положенные 5,7 млн рублей.



В ходе расследования на имущество обвиняемого общей стоимостью 559 тысяч рублей наложили арест.



Обвиняемому грозит до трёх лет колонии с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

