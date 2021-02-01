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Министр туризма Бурятии назвала туры на Мамай незаконными

Министр туризма Бурятии назвала туры на Мамай незаконными
Бизнес,  Фото:pixabay.com
По словам главы минтуризма, туры на Мамае только приносят большой ущерб природе

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова во время подведения итогов деятельности министерства в 2020 году, затронула большую проблему туров на гору Мамай. На Мамае сейчас нет необходимой инфраструктуры для принятия туристов. Фактически все эти массовые туры являются незаконными.

- Я бы хотела ещё раз обратиться ко всем людям, которые проводят вот такие туры без организации безопасности, без нормативных каких-то вопросов, без легализации своей деятельности. Всё это незаконно, - отметила Мария Бадмацыренова.

По её словам, сейчас ведётся работа по включению горы в особую экономическую зону. После вхождения Мамая в ОЭЗ появится возможность строить там горнолыжные объекты.

- На сегодня то, что происходит на Мамае, только приносит большой ущерб природе. Отсутствует организация нормального, структурированного и доступного отдыха со всеми вытекающими последствиями: с организацией инфраструктуры, нормальным водоснабжением, с нормальной уборкой и складированием мусора, - добавила Бадмацыренова.

По минимальным подсчётам минтуризма Бурятии, ежегодный туристический поток на горе Мамай составляет более пяти тысяч человек.

Массовые туры на Мамай стали особенно популярны на этих новогодних каникулах. Рекламу организаторы размещали во многих крупных пабликах. Однако большинство так называемых гидов даже не задумывается о страховке туристов. Широко нашумел инцидент улан-удэнского фотографа Софьи Найдановой и её мужа Игоря. Во время однодневного тура супруги на перегруженном туристами снегоходе упали с моста в реку. Пострадавшие вымокли, получили ушибы и сильнейший стресс, едва не лишились дорогой техники в реке. При этом организатор тура к ним даже не подошла, а повела остальных туристов в гору. В те дни Софья рассказывала об отказе «гида» возвращать деньги за несостоявшийся тур. Максимум, чем они добились, извинений, которые организатор принесла даже не от себя, а «со стороны Мамая». После того инцидента на странице организаторов тура появился пост о том, что они не несут никакой ответственности за своих туристов, а отдыхающие могут «упасть, провалиться в сугроб или в реку, попасть под снегопад и даже под снегоход». Компенсации никакой не будет, ясно дали понять те, кто водит людей в горы.




туризм Мамай
 
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