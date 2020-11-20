В Бурятии выявляют случаи нарушений юридическими лицами режима ограничений
В Бурятии продолжаются ежедневные рейды мобильных групп, проверяющих соблюдение указа главы Бурятии по борьбе с коронавирусом. В Улан-Удэ и районах республики работают 90 мобильных групп. В их составе госслужащие, сотрудники МВД, Росгвардии и управления Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Только по Улан-Удэ ежедневно проводят рейды 15 мобильных групп. За минувшие сутки в городе было охвачено проверками 434 объекта и проведено 219 профилактических бесед.
Составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях.
- Так, в Железнодорожном районе выявлен факт работы юридического лица в нарушение режима ограничений. Магазин «Теплэко», получивший уведомление о составлении протокола, занимается реализацией кварцевых батарей, - сообщили в правительстве.
Также проводится постоянный контроль масочного режима в общественных местах, в организациях торговли и на транспорте.
Напомним, с 16 до 30 ноября в Бурятии введён запрет на работу части торговых предприятий, а также всего общепита, бассейнов, кинотеатров, фитнес-клубов и др.
Накануне управление Роспотребнадзора обнаружило общепит, работающий в торговом центре, несмотря на запрет.
В Улан-Удэ нашли работающий, несмотря на запрет, магазин
Бизнес, Фото:
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