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В Бурятии магазины одежды предостерегли от торговли мылом
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Замминистра промышленности и торговли Бурятии рассказал о работавших, несмотря на запрет, предприятиях

Как сообщал «Байкал-Daily», с 16 ноября и на две недели в Бурятии закрыты ряд торговых предприятий, весь общепит (за исключением доставки и на вынос), салоны красоты, кинотеатры, бассейны, сауны, учреждения допобразования. Торговые центры также значатся в указе, но, как выяснилось, они могут быть открыты, и это будет законно. Всё потому, что под запрет главы Бурятии не подпадают крупные торговые сети (с оборотом более 15 млрд рублей в год) и включенные в перечень системообразующих на федеральном уровне.

Выполнение указа о временном приостановлении работы проверяют мобильные группы. Замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников сообщил, что мобильные группы получили разъяснения по тому, какие предприятия могут работать, какие – нет. Уже выявлены первые предприятия, нарушившие указ главы.

- Провели короткие инструктажи, разобрали конкретные случаи. Я могу привести примеры, потому что у нас сразу появились предприниматели, назовём их недобросовестными, которые стали обходить указ главы. Приведу простые примеры. Если магазин непродовольственных товаров, к примеру, магазин по продаже одежды или меховых изделий ставит на продажу несколько кусков мыла, антисептики и маски, это не есть хорошо. Это является прямым обходом указа главы Бурятии, - пояснил Алексей Оловянников.

Могут продолжать работу магазины косметики, в ассортименте которых всегда были влажные салфетки, то же мыло шампунь, и это отражено в их ОКВЭД.

- У нас есть крупные магазины, где очень широкий ассортимент. По этим магазинам мы дали рекомендации: весь ассортимент из этого списка (жизненно важных – ред.) должен быть выделен в отдельный отдел, все другие отделы и этажи должны быть перекрыты. Должны продаваться товары именно первой необходимости, если этот магазин продолжает работу, - пояснил замминистра промышленности и торговли.

Что касается салонов красоты, то здесь немного сложнее. Как сообщал «Байкал-Daily», запрет на работу коснулся только салонов красоты, но не парикмахерских. Вопрос к тому, как их разграничить.

- Мобильные группы полностью вооружены этой информацией. Они могут прийти, запросить выписку, какой у них основной ОКВЭД, какие услуги оказываются. Смотрят на уголок потребителя, как в уголке поименовано данное предприятие, смотрят на вывеску и соответственно принимают решение о наложении административного штрафа или продолжении работы предприятия, - разъяснил Алексей Оловянников.

Под запретом деятельность по продаже машин и автомобильных запчастей.

- Деятельность ОКВЭД – продажа автомобильных запчастей и продажа в розницу автомобилей – в перечне пострадавших, поэтому эта деятельность запрещается. Деятельность на рынках по продаже непродовольственных товаров тоже в перечне пострадавших, поэтому деятельность прекращается, - продолжил замминистра.

За вчерашний день мобильная группа минпромторга республики составила три протокола.

- По нашей мобильной группе – минпромторга – у нас за прошлый день составлено три протокола на три предприятия. Одно предприятие промышленной торговли, два предприятия общественного питания, - заключил Алексей Оловянников.


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