В Улан-Удэ обнаружили открытый торговый центр

Однако, как выяснилось, сегодня утром торгово-развлекательный центр «People's Park» доступен для посетителей, а внутри открыты бутики, торгующие одеждой и обувью. Видеодоказательством с «Байкал-Daily» поделилась посетительница. По её словам, ролик записан сегодня, 16 ноября, в 11 часов утра.









