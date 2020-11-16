В Улан-Удэ обнаружили открытый торговый центр

Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня в Бурятии на две недели приостановили работу все торговые центры, объекты сферы общественного питания и услуг, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны и учреждения допобразования. О грядущем закрытии в субботу объявил глава Бурятии Алесей Цыденов.
- Хочу сразу подчеркнуть, что ограничения только на две недели, - отметил он.
Однако, как выяснилось, сегодня утром торгово-развлекательный центр «People's Park» доступен для посетителей, а внутри открыты бутики, торгующие одеждой и обувью. Видеодоказательством с «Байкал-Daily» поделилась посетительница. По её словам, ролик записан сегодня, 16 ноября, в 11 часов утра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные на городские торговые центры обрушилась волна покупателей. Люди спешили сделать покупки перед предстоящим закрытием ТРЦ.
Бурятия стала первым в России регионом, решившимся на локдаун после начала второй волны пандемии. Исключение сделано для общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной торговли товарами первой необходимости.
Столь жёсткие ограничительные меры приняты из-за распространения коронавируса – заболеваемость держится на высоком уровне уже почти месяц. Республика близка к пределу развёртывания коечного фонда. «В аптеках дефицит лекарств. Коек с каждым днём нужно все больше и больше. В лабораториях более 25 тысяч необработанных тестов, при этом они работают круглосуточно. Врачи работают на износ, сжав зубы», - пояснял глава Бурятии.