В Забайкалье пандемия выявила большой рынок теневой занятости

Бизнес, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Власти региона назвали слабые стороны экономики края



Кризис, вызванный пандемией, выявил слабые стороны экономики Забайкальского края. В частности, «обнажила» большой рынок теневой занятости. Об этом журналистам местной газеты рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев.



- Людей, работающих неофициально и получающих зарплату «в конверте» в Забайкалье, очень много, – пояснил вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев, – именно это очень явно доказала нам пандемия. Сейчас все они остались без заработка и их положение тяжёлое. Они встают на биржу труда. Рассчитывать на поддержку государства таким людям сложно, ведь согласно документам они нигде не работали.



Среди слабых мест экономики также развитие бизнеса в районах. Сейчас усилена работа в сфере поддержки предпринимательства на периферии. Успешно запущено несколько бизнес-проектов. К примеру, предприниматель из Петровска-Забайкальского запустил масштабное предприятие по производству пеллет. Сбыт продукции запланирован на внутренний рынок Забайкалья, в дальнейшем предприятие планирует экспорт в Европу, Ближний Восток. Общий бюджет превышает 28 миллионов рублей, из которых 19,9 предоставлены в виде льготного займа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

