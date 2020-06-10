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В Забайкалье пандемия выявила большой рынок теневой занятости

В Забайкалье пандемия выявила большой рынок теневой занятости
Бизнес,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Власти региона назвали слабые стороны экономики края

Кризис, вызванный пандемией, выявил слабые стороны экономики Забайкальского края. В частности, «обнажила» большой рынок теневой занятости. Об этом журналистам местной газеты рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев.

- Людей, работающих неофициально и получающих зарплату «в конверте» в Забайкалье, очень много, – пояснил вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев, – именно это очень явно доказала нам пандемия. Сейчас все они остались без заработка и их положение тяжёлое. Они встают на биржу труда. Рассчитывать на поддержку государства таким людям сложно, ведь согласно документам они нигде не работали.

Среди слабых мест экономики также развитие бизнеса в районах. Сейчас усилена работа в сфере поддержки предпринимательства на периферии. Успешно запущено несколько бизнес-проектов. К примеру, предприниматель из Петровска-Забайкальского запустил масштабное предприятие по производству пеллет. Сбыт продукции запланирован на внутренний рынок Забайкалья, в дальнейшем предприятие планирует экспорт в Европу, Ближний Восток. Общий бюджет превышает 28 миллионов рублей, из которых 19,9 предоставлены в виде льготного займа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
коронавирус Забайкальский край занятость населения
 
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