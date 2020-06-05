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Немецкий туроператор запустит чартерную программу в Бурятию

Немецкий туроператор запустит чартерную программу в Бурятию
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристам предложат недельный тур с перелётом и насыщенной программой

Немецкий туроператор TUI при поддержке Ростуризма готовится впервые открыть прямую чартерную программу в Бурятию.

Генеральный директор компании Тарас Демура.в онлайн-эфире выставки «Знай Наше: продолжение» 3 июня рассказал, что программа планируется из Москвы на крыльях «Уральских авиалиний» на бортах Airbus A320 с частотой 1-2 раза в неделю. Стоимость недельных туров с перелетом и размещением составит 25 тысяч рублей на человека в неделю, а если заполнить это время экскурсиями, стоимость увеличится в 2-3 раза.

Тарас Демура отметил, что Бурятия была выбрана благодаря активной позиции, которую занимает регион, а также готовности субсидировать чартерные рейсы.

Министр туризма республики Бурятия Мария Бадмацыренова в эфире онлайн-выставки рассказала, что благодаря чартерам с июля по сентябрь республика рассчитывает принять на 1500 человек больше.

Она поделилась, что минтуризма Бурятии готовит для нового чартера три пакета программ, которые будут затрагивать южное, восточное побережье и северный Байкал. Кроме этого, готовятся различные экскурсии, в том числе и на остров Ольхон: «Достаточно интересная история, пользуется огромным спросом», отметила министр.

Среди базовых экскурсий есть знакомство с буддизмом, обзорная экскурсия по Улан-Удэ и знакомство с культурой старообрядцев. «Три кита нашего туризма – буддизм, Байкал и старообрядцы. Кроме этого, запланировано этно-шоу в последний день – знакомство с бурятской культурой», рассказала она.

Мария Бадмацыренова рассказала, что чартерная программа запустилась при содействии Ростуризма.

- Коллеги с Ростуризма написали: «Вы можете принимать 200 человек раз в неделю?», я ответила, что, конечно, можем, и даже больше. Я сразу поняла, что здесь вопрос по консолидированным программам развития, - сказала она.

В прямом эфире Мария Бадмацыренова добавила, что цены будут «очень привлекательными».

- Отдохнуть в Бурятии восемь ночей – хорошее предложение для летнего отдыха. Потому что Байкал – это не солёная вода, это все-таки пресная вода, для нас это озеро – море и океан. Байкал – это энергетическая зарядка, я бы сказала, мировая батарейка. Озеру 25 миллионов лет, истории человечества – 2 тысячи, что мы для него? Байкал дарит свою силу, - подчеркнула министр.

По словам Марии Бадмацыреновой, летний сезон будет однозначно закрыт для въездного рынка. «У нас планировались чартеры из Японии и Кореи, но это уже точно не состоится. Поэтому я думаю, что контрактинг с отелями будет в спокойном режиме. Многие мероприятия также отменены до сентября, делового туризма мы тоже не ожидаем летом. Поэтому будет время на возможность отработать все нюансы организации такой большой чартерной программы», - пояснила она.

туризм Байкал
 
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