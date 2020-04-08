Жительница Бурятии отсудила почти 130 тысяч за потоп в квартире

Квартиру затопило во время капремонта крыши многоквартирного дома



В Закаменске судебные приставы взыскали с некоммерческой организации 124 тысячи рублей в качестве ущерба за потоп в квартире местной жительницы.



Коммунальная авария произошла в июле 2018 года во время проведения подрядной организацией капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома. Из-за проливных дождей и отсутствия кровли на время ремонта произошло подтопление квартир, расположенных на третьем этаже дома.



У одной из жительниц в акте комиссии были зафиксированы следы затопления в трёх комнатах, намокшие потолки, стены и полы, на которых частично образовались грибки плесени. Кроме этого было установлено, что в комнатах деформировались напольные покрытия, отошла потолочная плитка и обои на стенах.



Собственница квартиры обратилась в суд с требованием взыскать с подрядной организации стоимость восстановительного ремонта квартиры. Судебной экспертизой ущерб был оценен почти в 104 тысячи рублей. Кроме этого, суд постановил взыскать расходы по оплате экспертизы в размере 20 тысяч рублей.



- В службе судебных приставов в отношении некоммерческой организации было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого задолженность в пользу пострадавшей собственницы квартиры в размере 124 тысяч рублей была оплачена должником в установленные законом сроки, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

