Жительница Бурятии отсудила почти 130 тысяч за потоп в квартире

Квартиру затопило во время капремонта крыши многоквартирного дома
В Закаменске судебные приставы взыскали с некоммерческой организации 124 тысячи рублей в качестве ущерба за потоп в квартире местной жительницы.
Коммунальная авария произошла в июле 2018 года во время проведения подрядной организацией капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома. Из-за проливных дождей и отсутствия кровли на время ремонта произошло подтопление квартир, расположенных на третьем этаже дома.
У одной из жительниц в акте комиссии были зафиксированы следы затопления в трёх комнатах, намокшие потолки, стены и полы, на которых частично образовались грибки плесени. Кроме этого было установлено, что в комнатах деформировались напольные покрытия, отошла потолочная плитка и обои на стенах.
Собственница квартиры обратилась в суд с требованием взыскать с подрядной организации стоимость восстановительного ремонта квартиры. Судебной экспертизой ущерб был оценен почти в 104 тысячи рублей. Кроме этого, суд постановил взыскать расходы по оплате экспертизы в размере 20 тысяч рублей.
- В службе судебных приставов в отношении некоммерческой организации было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого задолженность в пользу пострадавшей собственницы квартиры в размере 124 тысяч рублей была оплачена должником в установленные законом сроки, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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Бизнес, Фото:
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