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В Бурятии возобновляют ремонтные работы на энергообъектах

В Бурятии возобновляют ремонтные работы на энергообъектах
Бизнес,  Фото:Пресс-служба Россети
Россети Сибирь в Бурятии возобновляют плановые ремонтные работы несмотря на продление объявленного режима карантина

К работам будет привлечён только производственный персонал, без которого не обойтись – это порядка 500 специалистов.

Необходимость подготовки энергосистемы к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-21 года заставляет энергетиков возобновить во всех регионах присутствия компании «Россети Сибирь» плановые ремонтные работы с возможными отключениями электроснабжения потребителей.

Напомним, из-за спада экономической активности и массового перехода людей на удалённую работу, а особенно в связи с объявленной выходной неделей в конце марта энергокомпания приостановила проведение всех плановых регламентных ремонтов, чтобы не оставлять потребителей без электричества, лишая их комфорта на несколько часов. Однако дальше откладывать работы невозможно: это грозит сбоем графика, и тогда сети окажутся не готовы к холодам. Чтобы избежать рискованных просрочек, специалисты Россети Сибирь в Бурятии возобновляют регламентные ремонтные работы на энергообъектах.

Жёсткое соблюдение графиков ремонтов особенно актуально в период карантина, когда из-за перераспределения энергопотребления большая нагрузка ложится именно на мелкие распределительные сети. Так по итогам последней декады марта рост бытового потребления электроэнергии в сетях Россети Сибирь превысил 1 %. Сейчас на страже надежного электроснабжения Бурятии находятся 508 энергетиков. На круглосуточном дежурстве 170 бригад, готовых приступить к работе в случае необходимости, в постоянной готовности 74 единицы спецтехники и 180 резервных источников снабжения электроэнергией.

Под особый контроль взято электроснабжение медицинских учреждений, центров приёма звонков населения, объектов, обеспечивающих предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам. Особое внимание в этот сложный период во всей группе компаний «Россети» уделяется взаимодействию с клиентами.

- Холода и плохая погода придут с наступлением осени без скидки на форс-мажор и вне зависимости от того, что сейчас происходит в стране и мире. Группа «Россети» должна на 100% и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надёжного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Мы должны быть в числе лучших мировых практик не только по качеству и надежности электроснабжения, но и в вопросах связи с потребителями. Это означает, что мы не просто предоставляем высокое качество наших услуг, реально работающие онлайн-сервисы и быструю обработку поступающих звонков и обращений в электронной или письменной форме, это означает, что каждый наш сотрудник должен, просто обязан быть всегда на стороне клиента, стремиться найти решение вопросов и проблем, с которыми столкнулись потребители, предоставлять обратную связь не только в рамках существующих регламентов, а с максимальной пользой для обращающихся», - подчеркнул на недавнем штабе электросетевого комплекса генеральный директор группы компаний « Россети» Павел Ливинский.

Связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг www.тп.рф , через сайт компании www.rosseti-sib.ru , а также воспользовавшись новым мобильным приложением «Россети – личный кабинет», доступным пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис www.светлаястрана.рф . Кроме того, работает cаll-центр по телефону «горячей линии» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).
Россети Сибирь
 
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