 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Февраля

10 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ лоточников оштрафовали почти на 900 тысяч

В Улан-Удэ лоточников оштрафовали почти на 900 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала этого года уже оштрафован 21 уличный торговец

За уличную торговлю без разрешительных документов грозит административная ответственность. Для граждан предусматривается штраф в размере до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч рублей. Юрлица за незаконную торговлю на улице отдадут в казну до 30 тысяч рублей.

За 2019 год сотрудники управления административного контроля Улан-Удэ составили на уличных лоточников 394 протокола на общую сумму 871 тысяча рублей. С начала этого года за торговлю вне установленных мест оштрафован 21 человек, сообщили в администрации Улан-Удэ.

В Улан-Удэ имеется 15 официально разрешённых торговых мест. Это площадки для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных и дачных участках. Они размещены по следующим адресам:

Советский район:
1. мкрн. Заречный, за зданием по ул. Строителей, 17б
2. территория вблизи ул. Иволгинской, 13а
3. мкрн. Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи дома N 6
4. мкрн. Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»
5. ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют»

Железнодорожный район:
1. мкрн. Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. N 4
2. ул. Туполева, 11, вблизи магазина
3. площадь Славы, вблизи ул. Октябрьской, 30

Октябрьский район:
1. ул. Ключевская, д. 40/1, вблизи торговой зоны
2. ул. Терешковой, вблизи д. N 24б
3. ул. Жердева, вблизи д. N 58
4. ул. Тулаева, между домами N 136 и N 146 (только реализация рассады)
5. 0 км Спиртзаводского тракта
6. ул. Совхозная, 50, мкрн. Забайкальский
7. ул. Бограда, 30а, мкрн. Южный
штраф торговля
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ лоточников оштрафовали почти на 900 тысяч
В Улан-Удэ лоточников оштрафовали почти на 900 тысяч
Бизнес, 11.02.2020
С начала этого года уже оштрафован 21 уличный торговец
Руководитель «Улан-Удэльстальмоста» предстанет перед судом
Руководитель «Улан-Удэльстальмоста» предстанет перед судом
Бизнес, 11.02.2020
Руководитель завода обвиняется в невыплате заработной платы и преступлениях в экономической сфере
В Бурятии оформили документы на просроченные пельмени
В Бурятии оформили документы на просроченные пельмени
Бизнес, 10.02.2020
Бизнеследи оштрафовали за нарушение
В Бурятии энергетики делают ставку на солнце
В Бурятии энергетики делают ставку на солнце
Бизнес, 10.02.2020
Представители компании «Россети Сибирь в Бурятии приняли участие в крупнейшем событии последнего времени форуме «Наша Бурятия - открытое совещание с правительством» 8 февраля. Всего в нём приняли участие более 1000 человек
Бизнесмен купил 860 га на Байкале у пайщиков
Бизнесмен купил 860 га на Байкале у пайщиков
Бизнес, 10.02.2020
В Бурятии объяснили, как произошла покупка земли на побережье Чивыркуйского залива Байкала  
В Улан-Удэ открылись две новые госаптеки
В Улан-Удэ открылись две новые госаптеки
Бизнес, 10.02.2020
7 февраля открылись две новые аптеки государственного предприятия Республики Бурятия «Бурят-Фармация»
10 человек составил конкурс на место нотариуса в Бурятии
10 человек составил конкурс на место нотариуса в Бурятии
Бизнес, 08.02.2020
6 февраля состоялся конкурс на место нотариуса, занимающегося частной практикой в Иволгинском нотариальном округе Бурятии
Владельцем 860 га земель на Байкале стал бенефициар нефтяной компании
Владельцем 860 га земель на Байкале стал бенефициар нефтяной компании
Бизнес, 07.02.2020
Эту землю на Байкале прокуратура требует вернуть РФ
Сергей Гармаев покинул пост директора Улан-Удэнской «Приборки»
Сергей Гармаев покинул пост директора Улан-Удэнской «Приборки»
Бизнес, 07.02.2020
Сергей Гармаев ушёл после трёх лет работы руководителем Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
В Бурятии детсадовцев чуть не накормили просроченным маслом
В Бурятии детсадовцев чуть не накормили просроченным маслом
Бизнес, 07.02.2020
Бизнесмен оформил документы на просроченный продукт
В Улан-Удэ ветеринар оформил документы на 458 кг испортившейся конины
В Улан-Удэ ветеринар оформил документы на 458 кг испортившейся конины
Бизнес, 07.02.2020
Врач безуспешно пыталась оспорить судебное решение о штрафе
В аптеках Бурятии по-прежнему не хватает масок
В аптеках Бурятии по-прежнему не хватает масок
Бизнес, 07.02.2020
Следующий крупный завоз медицинских масок ожидается лишь в марте
Корейцы планируют построить туркомплекс на Байкале в Бурятии
Корейцы планируют построить туркомплекс на Байкале в Бурятии
Бизнес, 07.02.2020
Компания намерена привлечь более 4 миллиардов на строительство комплекса с зоной активного отдыха
В Бурятии продавщицу оштрафовали за фальшивый Adidas
В Бурятии продавщицу оштрафовали за фальшивый Adidas
Бизнес, 07.02.2020
Якобы фирменные кроссовки продавались за 350 рублей
Инвестиции Россети Сибирь в экономику Бурятии превысили миллиард рублей
Инвестиции Россети Сибирь в экономику Бурятии превысили миллиард рублей
Бизнес, 06.02.2020
Компания «Россети Сибирь» вложила в развитие энергосистемы Бурятии более 1 млрд 300 млн рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^