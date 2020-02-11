В Улан-Удэ лоточников оштрафовали почти на 900 тысяч

С начала этого года уже оштрафован 21 уличный торговец



За уличную торговлю без разрешительных документов грозит административная ответственность. Для граждан предусматривается штраф в размере до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч рублей. Юрлица за незаконную торговлю на улице отдадут в казну до 30 тысяч рублей.



За 2019 год сотрудники управления административного контроля Улан-Удэ составили на уличных лоточников 394 протокола на общую сумму 871 тысяча рублей. С начала этого года за торговлю вне установленных мест оштрафован 21 человек, сообщили в администрации Улан-Удэ.



В Улан-Удэ имеется 15 официально разрешённых торговых мест. Это площадки для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных и дачных участках. Они размещены по следующим адресам:



Советский район:

1. мкрн. Заречный, за зданием по ул. Строителей, 17б

2. территория вблизи ул. Иволгинской, 13а

3. мкрн. Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи дома N 6

4. мкрн. Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»

5. ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют»



Железнодорожный район:

1. мкрн. Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. N 4

2. ул. Туполева, 11, вблизи магазина

3. площадь Славы, вблизи ул. Октябрьской, 30



Октябрьский район:

1. ул. Ключевская, д. 40/1, вблизи торговой зоны

2. ул. Терешковой, вблизи д. N 24б

3. ул. Жердева, вблизи д. N 58

4. ул. Тулаева, между домами N 136 и N 146 (только реализация рассады)

5. 0 км Спиртзаводского тракта

6. ул. Совхозная, 50, мкрн. Забайкальский

7. ул. Бограда, 30а, мкрн. Южный

