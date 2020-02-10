В Бурятии оформили документы на просроченные пельмени

Бизнеследи оштрафовали за нарушение



При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» государственный инспектор управления Россельхознадзора установил нарушение. ИП Балтакова из Тункинского района Бурятии оформила ветеринарно-сопроводительные документы на 4 кг пельменей с истекшим сроком годности.



- Согласно законодательству, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении предпринимательницы возбуждено административное дело, наложен штраф. Доступ к работе в ФГИС «Меркурий» ограничен на три месяца.

