В Улан-Удэ открылись две новые госаптеки

«Бурят-Фармация» ведёт не только розничную и оптовую продажу, но и выполняет важную социальную функцию по обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами.











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Они заработали по адресам – ул. Гагарина 27 и ул. Сухэ-Батора 16а.В аптеках установлена современная профессиональная мебель и создано грамотное распределение пространства, где есть место и для удобных витрин с товарами аптечного ассортимента, и для зоны отдыха. В аптеках «Бурят-Фармация» всегда можно бесплатно измерить артериальное давление, найти или заказать редкие, специфические препараты, например, подлежащие предметно-количественному учёту, иммунобиологические.Также в аптеках «Бурят-Фармация» действует система лояльности для постоянных покупателей. В каждой аптеке «Бурят-Фармация» можно приобрести карту постоянного покупателя. С её помощью можно копить бонусы в размере 3 % от суммы каждой покупки, 1 бонус равен 1рублю. И можете оплачивать ими до 70% следующей покупки.- В наших новых аптеках мы запускаем акцию для владельцев карт постоянного клиента: с 10 февраля по 10 марта 2020 будут начисляться дополнительные 3% бонусов в аптеках на Гагарина 27 и Сухэ-Батора 16а., - сообщили в «Бурят-Фармации».За 95 лет существования фармацевтической службы предприятие прошло путь от Бурмедторга, основанного 1 февраля 1924 года, до государственного предприятия Республики Бурятия. На сегодня «Бурят-Фармация» главный поставщик лекарственных препаратов.