6 февраля состоялся конкурс на место нотариуса, занимающегося частной практикой в Иволгинском нотариальном округе Бурятии
В конкурсе участвовали 10 претендентов. К рассмотрению рекомендации нотариальной палаты и к индивидуальному собеседованию допустили восемь человек, набравших более 20 баллов за выполнение экзаменационных заданий.
После подсчёта набранных претендентами баллов по решению конкурсной комиссии победителем конкурса на место нотариуса Иволгинского нотариального округа признан Александр Желонин.
10 человек составил конкурс на место нотариуса в Бурятии
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