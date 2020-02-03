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В Забайкалье аэропорт оштрафовали на 50 тысяч

В Забайкалье аэропорт оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В аэропорту не была проведена дополнительная оценка уязвимости

Байкальская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о транспортной безопасности в аэропорту села Чара Каларского района Забайкальского края.

- Руководство аэропорта не приняло меры по проведению дополнительной оценки уязвимости аэропорта Чара. Со дня изменения категории объекта транспортной инфраструктуры – 10 января 2017 года – прошло более 23 месяцев. Вместе с тем договор на проведение дополнительной оценки уязвимости аэропорта со специализированной организацией заключен не был, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

В отношении юридического лица ООО «Аэропорт» возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге управление государственного авианадзора по ДФО Ространснадзора назначило ООО «Аэропорт» штраф в 50 тысяч рублей.


аэропорт Байкальская транспортная прокуратура
 
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