В Забайкалье аэропорт оштрафовали на 50 тысяч

В аэропорту не была проведена дополнительная оценка уязвимости



Байкальская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о транспортной безопасности в аэропорту села Чара Каларского района Забайкальского края.



- Руководство аэропорта не приняло меры по проведению дополнительной оценки уязвимости аэропорта Чара. Со дня изменения категории объекта транспортной инфраструктуры – 10 января 2017 года – прошло более 23 месяцев. Вместе с тем договор на проведение дополнительной оценки уязвимости аэропорта со специализированной организацией заключен не был, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



В отношении юридического лица ООО «Аэропорт» возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге управление государственного авианадзора по ДФО Ространснадзора назначило ООО «Аэропорт» штраф в 50 тысяч рублей.





