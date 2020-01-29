Три года назад РЖД уже не нашли покупателей на акции
РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива, сообщил на брифинге замглавы железнодорожной компании Андрей Старков. Об этом передаёт РИА Новости.
РЖД принадлежат 39,8% ТГК-14, структурам НПФ «Благосостояние» - около 50%. Компания планировала и ранее продать актив. Старков в 2017 году сообщал, что РЖД не нашли покупателя на принадлежащие им 39,8% ТГК-14 и изучают другие варианты выхода из актива.
По его словам, РЖД покупали в своё время ТГК-14, потому что не было альтернативных дублирующих поставщиков электроэнергии для Восточного полигона, уточняет РИА Новости.
- Сейчас программа, которую проводит ФСК, «Россети» в этой части, абсолютно адекватна, там все обеспечено, поэтому для нас становится непрофильным, ищем точку выхода, - отметил замглавы РЖД.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 650 МВт и тепловой мощностью 3,12 тысячи Гкал/ч.
РЖД планируют продать акции ТГК-14
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