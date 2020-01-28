В Бурятии улицу благоустраивали в зимние морозы

Подрядчик должен был завершить работы ещё осенью, но затянул до зимы



В Гусиноозёрске администрация города расторгла контракт с подрядчиком, который затянул сроки сдачи пешеходной улицы на два месяца. Это произошло после многочисленных замечаний экспертов Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



Благоустройство общественной территории должно было завершиться ещё в октябре, однако подрядная организация поздно приступила к работам и проводила их даже зимой, в результате чего пострадало качество. Сумма контракта на благоустройство одной из центральных улиц города составляла более 7 млн руб.



Ещё в августе 2019 года член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина высказала замечания администрации Гусиноозёрска по благоустройству пешеходной улицы. К работам приступили поздно – контракт был заключен 26 июня, но фактически работы начались только в августе. Тогда Светлана Калинина пояснила заказчику, что, согласно рекомендациям министерства строительства России, работы должны быть закончены до наступления холодов, поэтому необходим жёсткий контроль за исполнением сроков.



Объект должны были сдать 30 октября 2019 года, но не успели, работы продолжались до конца декабря. Активисты наблюдали за ходом работ, вели фото- и видеофиксацию. В декабре производилась заливка бетонной смесью бордюров и укладка плитки. В связи с длительной просрочкой сдачи объекта и во избежание нарушения технологий, что может существенно отразиться на качестве работ, активисты направили запрос в прокуратуру Бурятии, администрацию Гусиноозёрска и минстрой Бурятии.



Согласно ответу министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, подрядчику была направлена претензия городской администрации по выявленным нарушениям. Комиссия зафиксировала, что плитка выложена неровно, швы не просыпаны тонким слоем песка, на автостоянке не создан уклон для стока поверхностных вод, не выполнена подготовка основания под подстилающий слой и тротуарную плитку, бордюрный камень установлен с перепадом по высоте. В претензии также указано, что все нарушения должны быть устранены с наступлением положительных температур. Также была проведена независимая экспертиза критических дефектов. Кроме того, подрядчик должен будет выплатить неустойку в форме пени и штрафа, общая сумма которых составляет более 400 тыс. руб.



- Территория благоустраивалась в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время в связи с просрочкой исполнения обязательств контракт с подрядной организацией расторгнут. Оплата работ произведена за фактически выполненный объём работ, – отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Евгений Хорошунов.



