В ассоциацию могут войти управляющие компании только с «безупречной репутацией»
Ассоциация управляющих компаний впервые создана в Бурятии. В её состав уже вошли более 20 организаций, товариществ и ЖЭУ.
Заявляется, что сообщество создано «с целью повышения качества оказываемых услуг, профессионализма, а также защиты общих прав и интересов».
В сфере оказания услуг ЖКХ Бурятии на настоящий момент насчитывается около 130 управляющих компаний различной формы собственности. Но не все из них выполняют свои обязательства в соответствии с законодательством, поэтому от граждан поступает большое количество жалоб в контролирующие органы. Стать членом ассоциации может любая организация, но для этого необходимо обладать безупречной репутацией.
Ассоциация также будет выступать в интересах собственников в решении спорных моментов с ресурсоснабжающими организация, заниматься системными проблемами.
- Создание ассоциации серьёзный шаг для развития сферы ЖКХ в Бурятии. Раньше ресурсоснабжающие организации и различные ведомства, занимая доминирующее положение, могли диктовать управляющим компаниям свои условия, а порой даже заставлять выполнять незаконные требования, - отметил генеральный директор Максим Киреенко. - Теперь же им предстоит решать эти вопросы с крупным профессиональным сообществом, которое будет защищать интересы своих членов и жителей домов.
Управляющие компании Бурятии объединились в ассоциацию
Бизнес, Фото:
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