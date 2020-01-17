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В Улан-Удэ оформили документы на просроченный сыр

В Улан-Удэ оформили документы на просроченный сыр
Бизнес, 
Должностное лицо оштрафовали на три тысячи рублей

Специалист отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и лабораторного контроля управления Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий» выявил нарушение.

ООО «Алмаз-Гарант», находящееся на оптовой базе «Буркоопсоюз» в Улан-Удэ, допустило грубое нарушение при оформление исходящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию животноводства. Должностное лицо предприятия выдало документы на 22 килограмма сыра с истёкшим сроком годности.

В отношении должностного лица ООО «Алмаз-Гарант» составлен административный протокол, наложен штраф в размере трёх тысяч рублей. Работа уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» заблокирована на три месяца, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Россельхознадзор
 
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