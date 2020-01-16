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«Ангарский трамвай» просят признать банкротом

«Ангарский трамвай» просят признать банкротом
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприятие задолжало за электричество

ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 5 декабря обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании МУП «Ангарский трамвай» банкротом. Сумма долга предприятия составляет четыре миллиона рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности поданного заявления назначено на 13 февраля, сообщается на сайте Арбитражного суда Иркутской области.


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