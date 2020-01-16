Предприятие задолжало за электричество
ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 5 декабря обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании МУП «Ангарский трамвай» банкротом. Сумма долга предприятия составляет четыре миллиона рублей.
Судебное заседание по проверке обоснованности поданного заявления назначено на 13 февраля, сообщается на сайте Арбитражного суда Иркутской области.
«Ангарский трамвай» просят признать банкротом
Бизнес, Фото:
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