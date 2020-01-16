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В Улан-Удэ начальника отдела «Бурятнефтепродукта» оштрафовали за выбоины

В Улан-Удэ начальника отдела «Бурятнефтепродукта» оштрафовали за выбоины
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На ямы возле АЗС автомобилист пожаловался в ГИБДД

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении начальника отдела в АО «Бурятнефтепродукт».

Улан-удэнец обратился в отдел ГИБДД с обращением о нарушении требований закона о безопасности дорожного движения. Мужчина пожаловался на выбоины на проезжей части АЗС «Роснефть», расположенной на проспекте Автомобилистов в районе дома №14.

В ходе проверки состояния проезжей части выяснилось, что на дороге, действительно, имелись выбоины. На основании выявленных недостатков составлен акт.

- В ходе административного расследования установлено, что земельный участок находится в собственности АО «Бурятнефтепродукт». Должностным лицом, ответственным за выполнение текущего и капитального ремонта, является начальник отдела в АО «Бурятнефтепродукт» Д., - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объёме. Он пояснил, что устранение выбоин ведётся настоящее время подсыпкой, потому что асфальтирование в холодное время года невозможно. Капитальные работы по устранению выбоин, в том числе их асфальтирование, запланированы в 2020 году в тёплое время года. Начальник отдел просил учесть признание вины и назначить наказание в минимальном размере.

Суд признал его виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.
штраф
 
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