На бизнесмена наложили штраф
Специалист управления Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий» выявил нарушение. Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарные документы на 44 килограмма мороженой рыбы с истёкшим сроком годности.
В отношении хозяйствующего субъекта составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф.
Работа уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» заблокирована на три месяца, сообщает пресс-служба управления.
Бизнесмен в Улан-Удэ оформил документы на просроченную рыбу
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