Бизнесмен в Улан-Удэ оформил документы на просроченную рыбу

На бизнесмена наложили штраф



Специалист управления Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий» выявил нарушение. Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарные документы на 44 килограмма мороженой рыбы с истёкшим сроком годности.



В отношении хозяйствующего субъекта составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф.



Работа уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» заблокирована на три месяца, сообщает пресс-служба управления.

