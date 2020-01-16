МФЦ Бурятии покупает иномарку на «механике»

Под требования заказчика подходит «Рено Логан»



Многофунциональный центр Бурятии объявил электронный аукцион на покупку автомобиля «Рено Логан» или его эквивалента. Начальная цена контракта составляет 730 тысяч рублей.



Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть белого цвета, седан, 2019 года выпуска, без пробега, с механической коробкой передач. Также иномарка должна быть полностью укомплектована, исправная и годная к эксплуатации, не должна иметь видимых и скрытых дефектов. Качество должно соответствовать стандартам страны изготовителя.



Сидения должны быть обиты тканью, в салонах – коврики, на передних сидениях – трёхточечные ремни безопасности.



Автомобиль должны поставить до 20 февраля 2020 года включительно.









