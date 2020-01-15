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В Бурятии оштрафовали директора пункта приёма древесины

В Бурятии оштрафовали директора пункта приёма древесины
Бизнес, 
Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения

Байкальская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины ООО «Сокол» в Бурятии. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.

На пункте не обеспечено наличие в доступном для обозрения месте информации о наименовании юридического лица, ИНН, ОГРН, адресе местонахождения пункта приёма и отгрузки древесины, номерах телефонов. Также не было информации о назначении руководством предприятия работника, ответственного за исполнение требований данного закона, режиме работы пункта.

Кроме того, проведённой проверкой выявлено отсутствие на пункте приёма и отгрузки древесины ООО «Сокол» документации: листа записи ЕГРЮЛ, документа, подтверждающего право на земельный участок, а также документов, подтверждающих приём, хранение, переработку и происхождение древесины, документа о постановке на учёт пункта приёма и отгрузки древесины.

- Одновременно проверкой установлено, что при осуществлении переработки древесины, в нарушение требований действующего регионального законодательства, акт переработки древесины на пункте приёма и отгрузки древесины не составляется, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.

В адрес руководства ООО «Сокол» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.

Кроме того, директор привлечена к административной ответственности и оштрафована на 40 тысяч рублей.

За нарушение порядка размещения отходов - щепки и опилки - директор юридического лица также привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.
Байкальская транспортная прокуратура пункт приема древесины
 
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