Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения
Байкальская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины ООО «Сокол» в Бурятии. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
На пункте не обеспечено наличие в доступном для обозрения месте информации о наименовании юридического лица, ИНН, ОГРН, адресе местонахождения пункта приёма и отгрузки древесины, номерах телефонов. Также не было информации о назначении руководством предприятия работника, ответственного за исполнение требований данного закона, режиме работы пункта.
Кроме того, проведённой проверкой выявлено отсутствие на пункте приёма и отгрузки древесины ООО «Сокол» документации: листа записи ЕГРЮЛ, документа, подтверждающего право на земельный участок, а также документов, подтверждающих приём, хранение, переработку и происхождение древесины, документа о постановке на учёт пункта приёма и отгрузки древесины.
- Одновременно проверкой установлено, что при осуществлении переработки древесины, в нарушение требований действующего регионального законодательства, акт переработки древесины на пункте приёма и отгрузки древесины не составляется, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
В адрес руководства ООО «Сокол» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.
Кроме того, директор привлечена к административной ответственности и оштрафована на 40 тысяч рублей.
За нарушение порядка размещения отходов - щепки и опилки - директор юридического лица также привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.
В Бурятии оштрафовали директора пункта приёма древесины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения
Поломка компьютера помешала поставщику вовремя подписать контракт
Бизнесвумен не знала о законах, запрещающих продажу товаров с картинкой растения
Росстат назвал среднюю стоимость проживания в гостиницах Бурятии
Коллекторы звонили должникам до 12 раз в день
Производителям некачественной продукции вручили предписания о приостановлении и отзыве деклараций
Машина, на которой супруги ехали в перинатальный центр, заглохла из-за некачественного топлива
Депутат Госдумы от Бурятии раскрыл новые подробности в деле об исключительных авторских правах на «Байкал»
На охотничье хозяйство наложили штраф в 500 тысяч рублей
Сельхозпредприятия республики заготовили сена на 11% выше уровня прошлого года
Тур по Байкалу вошёл число самых дорогих в России
Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату
Директорам компаний назначают штрафы
Бизнес, 12.01.2020
Среди номинаций – «Старый друг борозды не портит» или «Вас не догонят»
Бизнес, 12.01.2020
В Бурятии возмутились поступком хитроумного руководства иркутской фирмы