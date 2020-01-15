В Бурятии оштрафовали директора пункта приёма древесины

Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения



Байкальская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины ООО «Сокол» в Бурятии. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



На пункте не обеспечено наличие в доступном для обозрения месте информации о наименовании юридического лица, ИНН, ОГРН, адресе местонахождения пункта приёма и отгрузки древесины, номерах телефонов. Также не было информации о назначении руководством предприятия работника, ответственного за исполнение требований данного закона, режиме работы пункта.



Кроме того, проведённой проверкой выявлено отсутствие на пункте приёма и отгрузки древесины ООО «Сокол» документации: листа записи ЕГРЮЛ, документа, подтверждающего право на земельный участок, а также документов, подтверждающих приём, хранение, переработку и происхождение древесины, документа о постановке на учёт пункта приёма и отгрузки древесины.



- Одновременно проверкой установлено, что при осуществлении переработки древесины, в нарушение требований действующего регионального законодательства, акт переработки древесины на пункте приёма и отгрузки древесины не составляется, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



В адрес руководства ООО «Сокол» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.



Кроме того, директор привлечена к административной ответственности и оштрафована на 40 тысяч рублей.



За нарушение порядка размещения отходов - щепки и опилки - директор юридического лица также привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

