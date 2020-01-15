Бурятское УФАС рассмотрело дело о поломке компьютера

Поломка компьютера помешала поставщику вовремя подписать контракт



По итогам рассмотрения обращения республиканского онкодипансера Бурятское УФАС приняло решение не включать читинскую компанию «Да-Фарма» в реестр недобросовестных поставщиков.



Компания победила в аукционе на поставку противоопухолевого средства «Бевацизумаб», однако в установленный срок – до 25 декабря – контракт не подписала. В связи с этим заказчик признал «Да-Фарму» уклонившейся от заключения контракта.



В ходе рассмотрения обращения онкодиспансера выяснилось, что 23 декабря у поставщика произошло короткое замыкание, ставшее причиной поломки компьютера, на котором установлена электронно-цифровая подпись. Неисправность удалось устранить уже после истечения срока подписания контракта. Соответствующие доказательства (договоры и акты) компания представила комиссии антимонопольного органа. О добросовестности поставщика и его намерении заключить контракт также свидетельствует и полученная в срок банковская гарантия, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

