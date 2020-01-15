Росстат назвал среднюю стоимость проживания в гостиницах Бурятии
На Дальнем Востоке самые недорогие гостиницы находятся в Бурятии. Об этом свидетельствуют данные статистики Росстата за ноябрь 2019 года. Так, в среднем за сутки проживания в гостинице в республике с постояльца берут 1299 рублей.
На втором месте в ДФО в рейтинге по доступности гостиниц расположился Забайкальский край. Там, в среднем оплата за сутки в отелях региона составляет 1454 рубля. На третьем месте – Еврейская автономная область, проживание в гостинице здесь стоит 1457 рублей за сутки.
Если же рассматривать все регионы России по доступности гостиниц, то Бурятия в этом рейтинге занимает лишь 18-е место.
Так, меньше всего за сутки проживания придётся заплатить в Республике Алтай (842 рубля), Рязанской области (989 рублей), Ингушетии (1052 рубля), Алтайском крае (1064 рубля) и Астраханской области (1081 рубль).
Наиболее дорогостоящие гостиницы в России расположены на Чукотке. Там средняя стоимость суток проживания составляет 4,6 тысячи рублей с человека.
Лидерами высоких цен на номера в гостиницах также стали Ханты-Мансийский (4,3 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий (3,7 тысячи рублей) автономные округа, Москва (3,2 тысячи рублей) и Камчатский край (3,1 тысяча рублей). В Санкт-Петербурге средняя цена одного дня в гостинице составляет 1547 рублей.
В соседней Иркутской области средняя стоимость проживания в гостинице в сутки составляет 2119 рублей.
Самые дешёвые гостиницы на Дальнем Востоке находятся в Бурятии
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