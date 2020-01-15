Коллекторское агентство в Бурятии в шестой раз привлекли к ответственности

Коллекторы звонили должникам до 12 раз в день
В Бурятии непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» в шестой раз привлечено к административной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканского УФССС.
В службу судебных приставов обратилась улан-удэнка с жалобой на действия коллекторов, которые пять месяцев досаждали её звонками и требовали погасить задолженность по кредитным договорам.
Как выяснилось, коллекторское агентство приобрело право требования женщины по трём кредитным обязательствам перед ООО «Русьфинансбанк», ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» и ООО «Финансовая экспертиза» на общую сумму свыше 70 тысяч рублей.
Однако во время взаимодействия с должником сотрудники агентства допустили грубые нарушения ограничений, установленных законодательством.
Так, сотрудники судебных приставов установили, что звонки коллекторов доходили до 12 раз в день, 22 раз в неделю и 73 раз в месяц. Несмотря на временные ограничения, работники коллекторского агентства начинали звонить в будние дни до 8 часов утра. Кроме этого, беспокоили женщину ранними звонками в выходные и праздничные дни.
На основании изученных материалов и детализации телефонных звонков сотрудники ведомства в отношении НАО «Первое коллекторское бюро» составили протокол об административном правонарушении. Его направили в Арбитражный суд Бурятии.
Суд решил привлечь непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
- В 2019 году непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» неоднократно привлекалось к административной ответственности. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности коллекторское агентство подвергнуто административному штрафу на общую сумму 300 тысяч рублей, - отмечают в УФССП по Бурятии.
Коллекторское агентство в Бурятии в шестой раз привлекли к ответственности
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 15.01.2020
Росстат назвал среднюю стоимость проживания в гостиницах Бурятии
Бизнес, 15.01.2020
Коллекторы звонили должникам до 12 раз в день
В Бурятском УФАС России состоялось рассмотрение жалобы ООО «Контакт» на БГСХА
Производителям некачественной продукции вручили предписания о приостановлении и отзыве деклараций
Машина, на которой супруги ехали в перинатальный центр, заглохла из-за некачественного топлива
Депутат Госдумы от Бурятии раскрыл новые подробности в деле об исключительных авторских правах на «Байкал»
На охотничье хозяйство наложили штраф в 500 тысяч рублей
Сельхозпредприятия республики заготовили сена на 11% выше уровня прошлого года
Тур по Байкалу вошёл число самых дорогих в России
Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату
Директорам компаний назначают штрафы
Среди номинаций – «Старый друг борозды не портит» или «Вас не догонят»
В Бурятии возмутились поступком хитроумного руководства иркутской фирмы
Компания, пустившая под корень множество кедров, принесла извинения местным жителям
Бизнес, 10.01.2020
Подобный случай был два года назад на другом маршруте