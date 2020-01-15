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Коллекторское агентство в Бурятии в шестой раз привлекли к ответственности

Коллекторское агентство в Бурятии в шестой раз привлекли к ответственности
Бизнес, 
Коллекторы звонили должникам до 12 раз в день

В Бурятии непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» в шестой раз привлечено к административной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканского УФССС.

В службу судебных приставов обратилась улан-удэнка с жалобой на действия коллекторов, которые пять месяцев досаждали её звонками и требовали погасить задолженность по кредитным договорам.

Как выяснилось, коллекторское агентство приобрело право требования женщины по трём кредитным обязательствам перед ООО «Русьфинансбанк», ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» и ООО «Финансовая экспертиза» на общую сумму свыше 70 тысяч рублей.

Однако во время взаимодействия с должником сотрудники агентства допустили грубые нарушения ограничений, установленных законодательством.

Так, сотрудники судебных приставов установили, что звонки коллекторов доходили до 12 раз в день, 22 раз в неделю и 73 раз в месяц. Несмотря на временные ограничения, работники коллекторского агентства начинали звонить в будние дни до 8 часов утра. Кроме этого, беспокоили женщину ранними звонками в выходные и праздничные дни.

На основании изученных материалов и детализации телефонных звонков сотрудники ведомства в отношении НАО «Первое коллекторское бюро» составили протокол об административном правонарушении. Его направили в Арбитражный суд Бурятии.

Суд решил привлечь непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

- В 2019 году непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» неоднократно привлекалось к административной ответственности. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности коллекторское агентство подвергнуто административному штрафу на общую сумму 300 тысяч рублей, - отмечают в УФССП по Бурятии.



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