В Бурятском УФАС России состоялось рассмотрение жалобы ООО «Контакт» на БГСХА
Жалоба касалась проведения аукциона на оказание услуг охраны, сообщает пресс-служба УФАС.
Закупка на сумму 14 млн рублей была объявлена в декабре прошлого года, и компания посчитала отдельные положения документации к аукциону нарушающими законодательство.
Комиссия УФАС признала обоснованными доводы заявителя в отношении проекта контракта.
Так, установленный порядок начисления штрафа за неисполнение договора не соответствует порядку, установленному постановлением правительства РФ. Кроме того, заказчик не предусмотрел в проекте контракта обязательство поставщика предоставить новое обеспечение контракта в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию.
Бурятское УФАС России выдало заказчику обязательное для исполнения предписание о приведении проекта контракта в соответствие с требованиями законодательства.
БГСХА обязали исправить проект контракта на услуги охраны
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Производителям некачественной продукции вручили предписания о приостановлении и отзыве деклараций
Машина, на которой супруги ехали в перинатальный центр, заглохла из-за некачественного топлива
Депутат Госдумы от Бурятии раскрыл новые подробности в деле об исключительных авторских правах на «Байкал»
На охотничье хозяйство наложили штраф в 500 тысяч рублей
Сельхозпредприятия республики заготовили сена на 11% выше уровня прошлого года
Тур по Байкалу вошёл число самых дорогих в России
Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату
Директорам компаний назначают штрафы
Бизнес, 12.01.2020
Среди номинаций – «Старый друг борозды не портит» или «Вас не догонят»
Бизнес, 12.01.2020
Компания, пустившая под корень множество кедров, принесла извинения местным жителям
Подобный случай был два года назад на другом маршруте
В республике состоялось более 1300 внеплановых проверок по торговым точках
Скульптор Александр Миронов подал в суд на мэрию города
С начала года в Бурятию поступило более двух тысяч тонн продукции животного происхождения
Водители требуют оплату за четырёхлетних детей, как со взрослых