БГСХА обязали исправить проект контракта на услуги охраны

В Бурятском УФАС России состоялось рассмотрение жалобы ООО «Контакт» на БГСХА



Жалоба касалась проведения аукциона на оказание услуг охраны, сообщает пресс-служба УФАС.



Закупка на сумму 14 млн рублей была объявлена в декабре прошлого года, и компания посчитала отдельные положения документации к аукциону нарушающими законодательство.



Комиссия УФАС признала обоснованными доводы заявителя в отношении проекта контракта.



Так, установленный порядок начисления штрафа за неисполнение договора не соответствует порядку, установленному постановлением правительства РФ. Кроме того, заказчик не предусмотрел в проекте контракта обязательство поставщика предоставить новое обеспечение контракта в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию.



Бурятское УФАС России выдало заказчику обязательное для исполнения предписание о приведении проекта контракта в соответствие с требованиями законодательства.





