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БГСХА обязали исправить проект контракта на услуги охраны

БГСХА обязали исправить проект контракта на услуги охраны
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятском УФАС России состоялось рассмотрение жалобы ООО «Контакт» на БГСХА

Жалоба касалась проведения аукциона на оказание услуг охраны, сообщает пресс-служба УФАС.

Закупка на сумму 14 млн рублей была объявлена в декабре прошлого года, и компания посчитала отдельные положения документации к аукциону нарушающими законодательство.

Комиссия УФАС признала обоснованными доводы заявителя в отношении проекта контракта.

Так, установленный порядок начисления штрафа за неисполнение договора не соответствует порядку, установленному постановлением правительства РФ. Кроме того, заказчик не предусмотрел в проекте контракта обязательство поставщика предоставить новое обеспечение контракта в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию.

Бурятское УФАС России выдало заказчику обязательное для исполнения предписание о приведении проекта контракта в соответствие с требованиями законодательства.


БГСХА УФАС
 
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