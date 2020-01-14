В Бурятии охотхозяйство выплатило крупный штраф под угрозой его удвоения

На охотничье хозяйство наложили штраф в 500 тысяч рублей



В Еравнинском районе Бурятии хозяйство, занимающееся охотой, отловом и отстрелом диких животных, выплатило штраф в размере 500 тысяч рублей под угрозой повторного привлечения к административной ответственности.



Основанием для привлечения послужило невыполнение охотничьим хозяйством законного предписания Банка России.



Согласно предписанию, предприятие должно было представить в управление Центробанка пакет документов для государственной регистрации выпуска и отчёта об итогах выпуска ценных бумаг при создании закрытого акционерного общества. Однако в установленный срок требование не было выполнило.



Постановление о наложении штрафа поступило на исполнение к судебным приставам, которые рассказали директору хозяйства о вероятности повторного привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП, согласно которой неуплата штрафа влечёт удвоение его суммы.



- Перспектива удвоения суммы штрафа в один миллион рублей заставила должника трезво оценить ситуацию и выплатить сумму задолженности в 500 тысяч рублей в кратчайшие сроки. Помимо всего прочего, руководителю охотничьего хозяйства пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 35 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Бурятии.

