В Бурятии зимовка скота проходит без падежа

Сельхозпредприятия республики заготовили сена на 11% выше уровня прошлого года



По оперативным данным, в зимовку 2019-2020 гг. вошло 349 тысяч условных голов скота. В целом, в муниципальных районах зимовка проходит в штатном режиме: корма на животноводческих стоянках имеются в полном объёме. Нареканий к условиям содержания скота в настоящее время не выявлено, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.



По данным Бурятской республиканкой станции по борьбе с болезнями животных, падежа от бескормицы не выявлено.



В среднем по Бурятии обеспеченность кормами составляет более 12 центнеров кормовых единиц, включая личные подсобные хозяйства, в сельскохозяйственных предприятиях - более 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.



Сена сельхозпредприятиями республики удалось заготовить на 11 % выше уровня прошлого года. По данным отделов сельского хозяйства районов республики, в хозяйствах категорий наибольшее количество кормов в расчете на одну условную голову было заготовлено в Тарбагатайском районе (17,5 ц.), Прибайкальском (14,1 ц.), Баргузинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском (порядка 13 ц.). Наименьшее количество кормов было заготовлено в Окинском районе (3,2 ц.) и Закаменском (6,8 ц.) районах.

