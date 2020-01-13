В Бурятии фирмы ловят на незаконной добыче песка

Директорам компаний назначают штрафы
В Заиграевском районе Бурятии ООО «Бард» и ООО «Микс» уличили в нарушении законодательства о недропользовании.
- ООО «Микс» добывает песчано-гравийную смесь без соответствующей лицензии. ООО «Бард» осуществляет деятельность по добыче и отгрузке песчано-гравийной смеси за пределами предоставленного участка. Территория земельного участка, находящегося в собственности данного предприятия, захламлена отходами производства, - сообщает прокуратура Бурятии.
По постановлениям прокурора района директора обществ привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). Руководитель ООО «Бард» также привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства). Виновным назначены штрафы.
Кроме того, решением Заиграевского районного суда деятельность ООО «Микс» приостановлена до устранения выявленных нарушений, уточнили в прокуратуре.
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