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В Улан-Удэ маршрутчик установил табуретку вместо сидения

В Улан-Удэ маршрутчик установил табуретку вместо сидения
Бизнес,  Фото:"Аноним 03"
Подобный случай был два года назад на другом маршруте

В Улан-Удэ появилась очередная маршрутка с табуреткой в салоне. Фотография опубликована в паблике «Аноним 03». По словам автора снимка, стульчик установлен в автобусе маршрута №70.

«Ничего удивительного», подписал фотографию анонимный автор.

Судя по снимку, табуретка установлена в конце салона, не оборудована ремнями безопасности, не закреплена, а попросту зажата между сидениями.

Как сообщал «Байкал-Daily», это уже не первый подобный случай. В августе 2018 года в маршрутном автобусе №15 горожанка запечатлела табуретку вместо привычного сидения.

В Госавтоинспекции поясняют, что подобное является нарушением и водитель может быть привлечён к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.
общественный транспорт маршрутное такси
 
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