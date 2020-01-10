В Бурятии проверят, наживаются ли маршрутчики на детях

Водители требуют оплату за четырёхлетних детей, как со взрослых
В Бурятии проведут проверку по факту нарушения прав детей в общественном транспорте. С таким обращением уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич обратилась к министру по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александру Аюшееву.
Поводом послужило обращение жителя Прибайкальского района, чья четырёхлетняя дочь по требованию водителей должна оплачивать 100% стоимость билета до Улан-Удэ. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена.
По общему правилу, при проезде в рейсовом транспорте городского и пригородного сообщения (в автобусах, троллейбусах, трамваях) пассажир вправе перевозить с собой бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения (например, на руках или на коленях) детей не старше семи лет, при проезде в рейсовом транспорте междугороднего сообщения – одного ребёнка не старше пяти лет.
Однако исключение составляют случаи, когда перевозить детей без предоставления им отдельных мест запрещено. В таких случаях пассажир имеет право перевезти с собой двух детей не старше 12 лет с предоставлением им отдельных мест за плату, размер которой не может составлять более чем 50% стоимости проезда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ произошёл вопиющий случай, когда маршрутчик потребовал оплату с теряющего сознание ребёнка.
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