В Улан-Удэ маршрутчик потребовал оплату с теряющей сознание девочки

Инцидент произошёл в утренний «час пик»



Вчера в утренний «час пик» 9-летняя школьница с папой ехали на маршрутке из микрорайона Солдатский в сторону центра Улан-Удэ. По дороге девочке стало плохо.



- Я увидел, как она бледнеет, закатывает глаза. Понял, что она теряет сознание. Я попросил водителя остановиться, чтобы выйти из автобуса, объяснив, что ребёнку стало плохо. За происходящим наблюдали другие пассажиры маршрутки, - рассказал «Байкал-Daily» отец девочки.



По его словам, несмотря на то, что ребёнок терял сознание, водитель никак не отреагировал и даже потребовал оплатить проезд.



- Мог бы хотя бы нашатырь предложить, чтобы ребёнка в чувства привести, - посетовал отец.



Папа вынес на руках дочку, на остановке она всё-таки потеряла сознание. Он незамедлительно вызвал «скорую». В больнице ребёнка привели в чувства и отпустили домой.



По словам медиков, причиной резкого ухудшения самочувствия стало внезапно упавшее давление. Возможно, причиной тому стала нехватка воздуха. Но по словам отца, в автобусе не было душно.



Согласно требованиям к комплектности транспортных средств, автобусы обязательно должны быть оснащены от одной из до трёх аптечек первой помощи.



