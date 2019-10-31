Инцидент произошёл в утренний «час пик»
Вчера в утренний «час пик» 9-летняя школьница с папой ехали на маршрутке из микрорайона Солдатский в сторону центра Улан-Удэ. По дороге девочке стало плохо.
- Я увидел, как она бледнеет, закатывает глаза. Понял, что она теряет сознание. Я попросил водителя остановиться, чтобы выйти из автобуса, объяснив, что ребёнку стало плохо. За происходящим наблюдали другие пассажиры маршрутки, - рассказал «Байкал-Daily» отец девочки.
По его словам, несмотря на то, что ребёнок терял сознание, водитель никак не отреагировал и даже потребовал оплатить проезд.
- Мог бы хотя бы нашатырь предложить, чтобы ребёнка в чувства привести, - посетовал отец.
Папа вынес на руках дочку, на остановке она всё-таки потеряла сознание. Он незамедлительно вызвал «скорую». В больнице ребёнка привели в чувства и отпустили домой.
По словам медиков, причиной резкого ухудшения самочувствия стало внезапно упавшее давление. Возможно, причиной тому стала нехватка воздуха. Но по словам отца, в автобусе не было душно.
Согласно требованиям к комплектности транспортных средств, автобусы обязательно должны быть оснащены от одной из до трёх аптечек первой помощи.
В Улан-Удэ маршрутчик потребовал оплату с теряющей сознание девочки
Происшествия, Фото:
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