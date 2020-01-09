Под запретом также оказались апельсины и другие цитрусовые
С 6 января 2020 года Россельхознадзор ввёл запрет на поставку мандаринов, апельсинов и других цитрусовых культур из Китая.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в импортируемых цитрусах из Китая систематически выявляют опасные карантинные объекты. Ограничения на ввоз фруктов введены до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер.
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в 2019 году проконтролировало ввоз из Китая в одну только Иркутскую область 1 512 тонн мандаринов, 17,5 тонн апельсинов, 1 218 тонн помело. Цитрусовые являются самыми популярными фруктами, ввозимыми из Китая.
Жители Бурятии останутся без китайских мандаринов
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