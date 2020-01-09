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Жители Бурятии останутся без китайских мандаринов

Жители Бурятии останутся без китайских мандаринов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Под запретом также оказались апельсины и другие цитрусовые

С 6 января 2020 года Россельхознадзор ввёл запрет на поставку мандаринов, апельсинов и других цитрусовых культур из Китая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в импортируемых цитрусах из Китая систематически выявляют опасные карантинные объекты. Ограничения на ввоз фруктов введены до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в 2019 году проконтролировало ввоз из Китая в одну только Иркутскую область 1 512 тонн мандаринов, 17,5 тонн апельсинов, 1 218 тонн помело. Цитрусовые являются самыми популярными фруктами, ввозимыми из Китая.



фрукты Россельхознадзор
 
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