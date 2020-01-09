Новый авиаперевозчик начнёт полёты между Улан-Удэ и Читой

С января 2020 года авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ



Сообщение между городами возобновила авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), сообщили в пресс-службе аэропорта Читы.



По данным перевозчика, полёты будут выполняться еженедельно по понедельникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Ан-28 и L-410. Вылет* из Читы в 13:30, из Улан-Удэ в 11:00.



*для каждого из аэропортов указано местное время.

