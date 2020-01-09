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Новый авиаперевозчик начнёт полёты между Улан-Удэ и Читой

Новый авиаперевозчик начнёт полёты между Улан-Удэ и Читой
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
С января 2020 года авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ

Сообщение между городами возобновила авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), сообщили в пресс-службе аэропорта Читы.

По данным перевозчика, полёты будут выполняться еженедельно по понедельникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Ан-28 и L-410. Вылет* из Читы в 13:30, из Улан-Удэ в 11:00.

*для каждого из аэропортов указано местное время.
авиаперевозки
 
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