С января 2020 года авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ
Сообщение между городами возобновила авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), сообщили в пресс-службе аэропорта Читы.
По данным перевозчика, полёты будут выполняться еженедельно по понедельникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Ан-28 и L-410. Вылет* из Читы в 13:30, из Улан-Удэ в 11:00.
*для каждого из аэропортов указано местное время.
Новый авиаперевозчик начнёт полёты между Улан-Удэ и Читой
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