Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» на 941 млн

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы



В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГГС), которая намерена отсудить у авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска почти миллиард рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел, сообщает РИА Новости.



Иск был получен 30 декабря, ГСС намерена взыскать с «ИрАэро» более 941 миллиона рублей. На чем именно основываются требования авиапроизводителя, пока неизвестно.



В парке «ИрАэро» весной прошлого года было девять Superjet, всего она обладает порядка 30 авиалайнерами, выполняя полёты по десяткам направлений по России и за рубеж, уточняет РИА Новости.



Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолёт нового поколения, разработан и произведён компанией АО «Гражданские самолёты Сухого» при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полёт состоялся в мае 2008 года. В 2011 году первый серийный самолет SSJ 100 был введён в эксплуатацию.



