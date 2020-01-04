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Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» на 941 млн

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» на 941 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск поступил в Арбитражный суд Москвы

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГГС), которая намерена отсудить у авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска почти миллиард рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел, сообщает РИА Новости.

Иск был получен 30 декабря, ГСС намерена взыскать с «ИрАэро» более 941 миллиона рублей. На чем именно основываются требования авиапроизводителя, пока неизвестно.

В парке «ИрАэро» весной прошлого года было девять Superjet, всего она обладает порядка 30 авиалайнерами, выполняя полёты по десяткам направлений по России и за рубеж, уточняет РИА Новости. 

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолёт нового поколения, разработан и произведён компанией АО «Гражданские самолёты Сухого» при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полёт состоялся в мае 2008 года. В 2011 году первый серийный самолет SSJ 100 был введён в эксплуатацию.

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