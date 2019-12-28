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В Забайкалье перед Новым годом не впустили 3 тонны мандаринов

В Забайкалье перед Новым годом не впустили 3 тонны мандаринов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Партия мандаринов была заражена

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю пресекла ввоз 3,5 тонн мандаринов из Китая.

24 декабря во время проверки в партии свежих мандаринов из Китая обнаружены колонии живых особей восточной фруктовой мухи (Bactrocera dorsalis Hend). Это подтвердили результаты энтомологической экспертизы, проведённой специалистами Забайкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

В целях недопущения проникновения и распространения карантинных объектов на территорию Российской Федерации, продукция возвращена китайскому экспортёру, сообщает пресс-служба управления.
фрукты Россельхознадзор
 
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