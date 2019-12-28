В Забайкалье перед Новым годом не впустили 3 тонны мандаринов

Мечтаете сразу начать масштабный проект или давно переросли «потолок» Улан-Удэ? Выходите на международный уровень. Пересечь границу и сломать границы в своей голове легко — если обратиться за господдержкой и воспользоваться опытом успешных предпринимателей. Вам повезло. Алёна Хон, директор ООО «Кондитерский цех «Берёзка» откровенно делится собственными ошибками и победами, правилами работы с командой и подсказывает, как вырастить бизнес и занять чужие рынки.