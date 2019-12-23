Их общая протяжённость составит 500 метров
Исправительная колония № 8 выполняет заказ от индивидуального предпринимателя на изготовление деревянных ограждений общей протяжённостью более 500 метров. Ограждения предназначаются для обустройства территории детского сада.
Колония выпускает изделия деревообработки (оконные и дверные блоки, лестничные марши, изделия профильные из массива древесины, беседки, сувенирная продукция, товары народного потребления), мебель (школьные парты, стулья, тумбы прикроватные, шкафы, диваны, кровати), мебель с национальными мотивами, мебель под старину, журнальные столики, пуфы и многое другое, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии делают ограждения для детсада
Бизнес, Фото:
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