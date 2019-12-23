Волосы он перевозил для изготовления париков и заколок
В Забайкалье таможенники обнаружили 79 килограммов незадекларированных человеческих волос при контроле багажа гражданина Китая, въезжавшего в Россию.
Турист заявил, что у него нет в наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако затем в четырёх его сумках таможенники нашли человеческие волосы. Крупная партия товара явно свидетельствовала о его коммерческом предназначении.
Как пояснил нарушитель, волосы он перевозил по просьбе знакомого из Китая для изготовления париков и заколок из накладных волос.
В отношении гражданина КНР возбуждено дело по ч.1 ст.16.2 КоАП. Товар направлен на экспертизу, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
В Забайкалье у туриста из Китая нашли почти 80 кг человеческих волос
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