В Забайкалье у туриста из Китая нашли почти 80 кг человеческих волос

Волосы он перевозил для изготовления париков и заколок



В Забайкалье таможенники обнаружили 79 килограммов незадекларированных человеческих волос при контроле багажа гражданина Китая, въезжавшего в Россию.



Турист заявил, что у него нет в наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако затем в четырёх его сумках таможенники нашли человеческие волосы. Крупная партия товара явно свидетельствовала о его коммерческом предназначении.



Как пояснил нарушитель, волосы он перевозил по просьбе знакомого из Китая для изготовления париков и заколок из накладных волос.



В отношении гражданина КНР возбуждено дело по ч.1 ст.16.2 КоАП. Товар направлен на экспертизу, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.







