При досмотре таможенники выявили полвагона брусков из сосны
В Бурятии через таможенный пост Наушки пытались незаконно вывезти в Китай пиломатериалы хвойных пород на 217 980 рублей. При досмотре таможенники выявили почти полвагона брусков из сосны сверх задекларированного.
Разница между фактическим и задекларированным объёмом составила около 40 кубометров.
За недостоверное декларирование товара Бурятская таможня возбудила административное дело по ст. 16.2.КоАП РФ.
- Всего в 2019 году бурятские таможенники возбудили 254 дела об административных правонарушениях за нарушения, связанные с экспортом леса. Из них, 198 дел - в отношении юридических лиц, 32 дела – в отношении должностных лиц и 24 дела – в отношении предпринимателей. Большинство правонарушений связано с недостоверным декларированием, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Из Бурятии пытались незаконно вывезти пиломатериалы более чем на 200 тысяч
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