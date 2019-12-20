Прокуратура требует снести беседки на берегу Байкале в Листвянке

Прокуратура провела проверку в отношении бизнесвумен, которая сдаёт беседки на берегу Байкала в Листвянка



Проверка установила, что беседки расположены в центральной части посёлка Листвянка, в границах 20-метровой береговой полосы озера Байкал. Тем самым ограничивается свободное передвижение граждан в границах береговой полосы.



Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Иркутский районный суд в интересах неопределённого круга лиц к индивидуальному предпринимателю об освобождении земельных участков. Прокуратура требует демонтировать деревянные беседки, сообщили в Иркутской районном суде.









