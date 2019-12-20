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В Улан–Удэ в детсад едва не поставили просроченное мясо

В Улан–Удэ в детсад едва не поставили просроченное мясо
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бизнесмен уже оформлял необходимые документы

Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарные документы на 28 килограммов говядины с истёкшим сроком годности. Мясо предназначалось для дошкольного учреждения.

Нарушение выявлено в результате мониторинга системы «Меркурий».

- Данный факт является нарушением п. 39,40 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утверждённых приказом минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф. Работа уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» заблокирована на месяц.
Россельхознадзор
 
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