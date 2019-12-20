В Улан–Удэ в детсад едва не поставили просроченное мясо

Бизнесмен уже оформлял необходимые документы



Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарные документы на 28 килограммов говядины с истёкшим сроком годности. Мясо предназначалось для дошкольного учреждения.



Нарушение выявлено в результате мониторинга системы «Меркурий».



- Данный факт является нарушением п. 39,40 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утверждённых приказом минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф. Работа уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» заблокирована на месяц.

