Бизнесмен уже оформлял необходимые документы
Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ оформил ветеринарные документы на 28 килограммов говядины с истёкшим сроком годности. Мясо предназначалось для дошкольного учреждения.
Нарушение выявлено в результате мониторинга системы «Меркурий».
- Данный факт является нарушением п. 39,40 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утверждённых приказом минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф. Работа уполномоченного лица в ФГИС «Меркурий» заблокирована на месяц.
В Улан–Удэ в детсад едва не поставили просроченное мясо
Бизнес, Фото:
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